Суд арестовал подростка, сознавшегося в убийстве своей семьи в Пермском крае

Пермь, 4 марта. Пермскому подростку предъявили обвинение в убийстве матери, отца и 12-летней сестры. Суд санкционировал его арест, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Расследование дела продолжается. Юноша пройдет судебную психиатрическую экспертизу, в ходе которой его проверят на вменяемость.

В беседе со следователями он заявил, что зарубил топором свою семью из-за бытовых конфликтов. По данным источника ФАН, отец юноши работал газосварщиком, мать — старшей медсестрой местной больницы. Подросток хорошо учился в школе. Никаких проблем с поведением у него не было. В день трагедии его заставили в очередной раз мыть посуду. Это вывело мальчика из себя.

Изначально в бойне подозревали главу семьи. Его труп был настолько изуродован, что только после экспертизы стало известно, что это взрослый мужчина.