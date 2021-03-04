Названы имена победителей проекта «Героям — быть!» за 2020 год

Москва, 4 марта. Финалисты проекта «Героям — быть!» прибыли в столицу из 22 городов России, чтобы поучаствовать в церемонии награждения.

Всероссийский проект в области социальной ответственности «Героям — быть!» существует уже шесть лет, напомнила организатор инициативы Дарья Топильская, исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком». По ее словам, всего на конкурсный отбор в 2020 году поступило свыше 100 заявок на участие.

«Мы рассказали о подвигах и волонтерской деятельности 600 граждан страны. Наша цель не только в том, чтобы рассказывать о героях, но и способствовать росту числа неравнодушных людей», — заявила Топильская.

Победителем «Героям — быть!» в номинации стал основатель детского спортивно-технического клуба и благотворитель Владимир Волгин. В номинации «Всегда в сердце» победу одержал Александр Качалков («НПП «Исток» им. Шокина»). Полный список победителей можно изучить на сайте проекта.