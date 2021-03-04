Владимир Путин поздравил девушек-волонтеров с 8 Марта

Москва, 4 марта. Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами движения "Мы Вместе" и вручил девушками цветы, а также поздравил всех женщин России с наступающим 8 Марта.

В рамках встречи с волонтерами Владимир Путин обсудил огромный спектр тем: от ежедневного подвига каждого волонтера до вклада ветеранов в нашу историю. Под занавес встречи президент поздравил собравшихся девушек с приближающимся Международным женским днем и вручил лично каждой букет цветов.

«Хочется вас всех поздравить и пожелать вам всего самого доброго. Как в таких случаях бюрократы говорят, поздравляя вас, хочу в вашем лице поздравить всех наших замечательных женщин!», — улыбнулся Владимир Путин.

Также с наступающим праздником весны девушек поздравил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что самые большие трудности наконец-то позади и "скоро все захочется и все будет хорошо".

В волонтерском движении «Мы вместе!» принимают участие более 186 тысяч молодых людей. Вместе они помогли почти 5 миллионам россиян и смогли собрать пожертвования на сумму более 1,8 миллиарда рублей. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как волонтеры в Тюменской области раздавали пожилым людям и врачам местных больниц апельсины.