СК опубликовал видео допроса зарубившего семью подростка из Прикамья

Пермь, 4 марта. Подросток из поселка Октябрьский признался в убийстве своих родителей и 12-летней сестры. Видео дачи показаний молодого человека опубликовал Следственный комитет.

Мотивом преступления 16-летний юноша назвал семейные конфликты. Ему уже предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью. В ходе расследования ему проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщалось ранее, вечером 1 марта мальчик, находясь в частном доме, сначала зарубил топором свою мать, потом отца и сестру. От полученных ран они скончались на месте происшествия. Расследование продолжается. Следователи также выясняют условия жизни и воспитания детей в семье. Помимо этого, они дадут оценку действиям органов профилактики правонарушений детей и подростков.