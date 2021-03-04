Вдовец Легкоступовой скрывал от нее внебрачную дочь

Москва, 4 марта. Яхтсмен Юрий Фирсов скрывал от своей жены, певицы Валентины Легкоступовой, что у него есть тайная семья в Петербурге.

О вдовце исполнительницы хита «Ягода-малина» страна узнала после ее смерти, при этом брак Легкоступовой и Фирсова продлился лишь 40 дней. Во всех интервью, которые последний муж певицы давал после трагедии, он говорил о чистой любви к супруге.

Позднее выяснилось, что отношения Фирсова и Легкоступовой начались, когда он был в браке с женщиной по имени Наталья. Однако яхтсмен почти сразу раскрыл Наталье правду и подал на развод после 18 лет совместной жизни. В этом браке у Фирсова родилась дочь, о чем Легкоступова отлично знала. Певица также была в курсе, что за спиной ее мужа есть еще один брак, от которого у него остался сын.

Однако была у Юрия Фирсова и внебрачная дочь, о которой он ничего не рассказывал. Девушку зовут Анна Сахарова и она уже успела сделать отца дедушкой. Тайная наследница вдовца Легкоступовой публиковала фото с ним в соцсетях, но говорить о яхтсмене она не хочет.

«Ничего хорошего и плохого о нем сказать не могу», — заявила Сахарова kp.ru.

Юрий Фирсов продолжает бороться за наследство скончавшейся в августе прошлого года Легкоступовой, сообщает «Вечерняя Москва». Недавно он самовольно заселился в квартиру певицы и даже провел там экскурсию.