Вильфанд рассказал, чем грозят изменения климата на Земле

Москва, 4 марта. Изменения климата на Земле могут повлиять на частоту волн тепла и продолжительность волн холода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Волны тепла будут фиксироваться чаще, особенно в летний период. При этом их продолжительность тоже будет расти.

«Продолжительность «волн холода» будет меньше, но сила их будет выше», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

К такому выводу пришла Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), рассказал специалист. Кроме того, Вильфанд отметил, что завершившаяся зима стала аномально холодной, поскольку температурный фон оказался на 2-4 градуса ниже нормы.

При этом на выходных ряд российских регионов ожидает серьезное похолодание. По словам Вильфанда, температура будет ниже климатической нормы на 2-8 градусов.

В столичном регионе тем временем до 5 марта будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Такая мера связана с сильным ветром и образованием гололедицы.