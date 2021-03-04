«Нужны время и благоприятный фон»: историк оценил зависимость РФ от доллара

Москва, 4 марта. Кандидат исторических наук и публицист Виталий Тепикин оценил зависимость России от американской валюты и назвал условия для ее сокращения.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах вопрос снижения зависимости РФ от доллара стоит остро. Страна движется вперед, опираясь на собственные ресурсы и производственные мощности, что автоматически подразумевает уменьшение количества расчетов в валюте США, передает «Экономика сегодня».

Тепикин отметил, что в погоне за тотальной экономической самостоятельностью существует угроза изоляции страны. Поэтому необходимо провести границу между независимостью и новым железным занавесом, подчеркнул он.

«Изолироваться от экономик других стран нецелесообразно: мы ведь экспортируем сырье, а полное исчезновение импорта тут же повлечет болезненное падение качества жизни россиян, чего допустить никак нельзя», — сказал публицист.

В настоящее время Россия придерживается курса политической независимости с сохранением необходимых внешнеэкономических связей. Пока еще россияне доверяют доллару и держат сбережения в американской валюте, добавил Тепикин.

«Быстрого перелома здесь не произойдет, для ухода от доллара нужны время, благоприятный экономический фон», — резюмировал он.

Ранее перспективы отказа РФ от доллара оценила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.