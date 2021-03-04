Археологи нашли поселение людей, которые построили «польские пирамиды»

Варшава, 4 марта. Археологи с помощью дронов и лазерного сканирования обнаружили древнее поселение людей, которые возвели мегалитические курганы на севере Польши.

Польским археологам удалось обнаружить древние поселения, которые существовали 5,5 тысячелетия назад. Ученые уверены, что в этом месте жили люди, которые являются строителями «польских пирамид». Так называют мегалитические курганы, расположенные в северной Польше. Также специалисты предположили, что жители нескольких поселений могли объединяться для постройки одного сооружения. Гробницы являются одними из самых крупных в мире.

Погребальные камеры имеют треугольную форму и покрыты гигантскими каменными блоками. Их высота составляет три метра, а размер основания сопоставим с египетскими пирамидами — от шести до 150 метров, передает Planet Today. Каждая камера предназначалась для одного умершего.

До этого итальянские ученые раскрыли тайну черепа женщины медного века. Его обнаружили в пещере Марселя Лубенса в провинции Болонья.