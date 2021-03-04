Педагог из Мордовии получила миллион по программе «Земский учитель»

Учительница из столицы Мордовии поменяла городскую школу на сельскую. Воплотить мечту в жизнь и получить миллион рублей на строительство своего дома в Краснослободском районе Виктории Вечкановой помогла программа «Земский учитель».

Виктория Вечканова родилась и выросла в Днепропетровске. После переезда в Мордовию ей было сложно сделать правильный выбор и решить, с какой профессией связать свою жизнь. Проводить все время над тетрадками, постоянно учиться самой и смотреть осуждающим взглядом на двоечников девушка не хотела.

«Я понимала, что иностранный язык – это один из самых сильнейших предметов в моем арсенале. Поэтому я просмотрела вузы и решила, что именно в пединституте я смогу отучиться и не «потерять» язык. Параллельно работала в Республиканском дворце культуры, хотела связать свою жизнь с пением, а педагогический диплом оставить как запасной. Как-то я в роли вожатого поехала в детский лагерь в Москву. Там и поняла, что с детьми мне лучше, чем на сцене. Там я пересмотрела свои взгляды и решила стать учителем», — поделилась с корреспондентом Федерального агентства новостей Виктория Вечканова.

Здесь же, в Педагогическом институте имени Макара Евсевьева, девушка встретила своего будущего мужа. Максима и Викторию связывала любовь к детям и желание работать в школе. Он — учитель иностранного языка и математики. После получения диплома девушка начала свой путь педагога в саранской школе №35. А через пять лет ушла в декретный отпуск.

«Мне очень нравилась моя работа. Я радовалась тому, что у меня там был свой класс, своя театральная группа. После декрета планировала вернуться работать на прежнее место. Но тут я узнала, что вышла программа «Земский учитель», участники которой могут работать в сельской школе и получить миллион рублей. Мой муж родом из Краснослободска. Да и о своем доме мы мечтали. Здесь чистый воздух, красивая природа, есть все, что нужно для детей. Поэтому решиться нам было несложно. Ведь, как говорят, под лежачий камень вода не течет».

Виктория посвятила время сбору документов, подала их, и, как оказалось, не зря. Она стала победителем и получила миллион рублей. Деньги, как и планировали, Вечкановы вложили в строительство дома в старинном мордовском городке Краснослободск, а на работу ей ходить предстояло почти за девять километров — в поселок Преображенский.

«Я познакомилась со школой, коллективом, все очень понравилось. Само здание уютное. Коллектив хорошо встретил. Местные — очень дружелюбные. У меня даже сложилось такое впечатление, что мы с другими учителями стали друзьями. В городской школе такого не было. Как встретили ученики? Дети они и есть дети, нового человека встречают настороженно. Но все зависит от самого учителя. Если человек не вызывает никаких негативных ощущений, они открываются. Так и здесь получилось, ребята оказались очень доброжелательными и порядочными. У них есть тяга к знаниям, и работать с ними очень приятно».

Любовь к театру, музыке и чтению стихов Виктория перенесла на новое место работы. Ее ученики открыли в себе таланты. Теперь они — юные актеры и певцы. В их репертуаре произведения как на русском, так английском языках.