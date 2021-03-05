Франц Клинцевич поздравил россиянок с 8 Марта и объяснил важность этого праздника

Российский политик Франц Клинцевич поздравил всех россиянок, в том числе читательниц ФАН, с Международным женским днем 8 Марта. По мнению Клинцевича, именно женщины являются главным двигателем современного общества.

«Не буду вдаваться в историю праздника 8 Марта. Важно, что сегодня этот праздник у нас есть, — сказал политик в комментарии ФАН. — Для нас, мужчин, это прекрасная возможность не только поздравить наших дорогих женщин, но и высказать им нашу любовь, почет и уважение, не пожалев для них добрых слов. Особенно важно подчеркнуть уникальную роль женщины-матери. И добавлю: ни один мужчина, каким бы крутым и уверенным в себе он ни был, не сможет многого добиться, если рядом с ним не будет достойной любящей женщины».

По словам Клинцевича, роль женщины в развитии общества неоценима: продолжение рода — это то, на чем зиждется и наша история, и наши нынешние и будущие победы.

«Любимые женщины, которые нас окружают, приносят в нашу жизнь любовь, счастье, душевное спокойствие, уют. Мы, мужчины, это чрезвычайно ценим. Желаю вам, дорогие женщины, здоровья и благополучия. Вы не только самые красивые, но и самые умные. Счастья вам!» — говорит Франц Клинцевич.

Историю праздника Международный женский день 8 Марта читайте в материале ФАН.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко поздравил с 8 Марта россиянок, посвятивших себя медицине.