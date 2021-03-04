Генерал-лейтенант Бижев: американские JASSM не смогут противостоять российским ПВО

Вашингтон, 4 марта. Возможности ракеты «воздух-земля» JASSM были продемонстрированы на учениях в Балтийском море. При этом США и Великобритания недооценили потенциал ПВО РФ, считает военный эксперт.

Учения британских и американских военных охватывали флот, авиацию и наземную технику. Сообщается, что во время мероприятия применялось различное модернизированное оборудование, которое в перспективе сможет повысить эффективность американской крылатой ракеты JASSM. Например, появится возможность осуществления целеуказания малыми мобильными наземными группами на значительных расстояниях от истребителя.

Однако даже в таком случае все равно не получится противостоять российской системе ПВО, которая представляет собой единый живой организм, заявил бывший заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Он отметил, что ни одна страна не обладает такой ракетой, которая сможет преодолеть противовоздушную оборонную систему России.

«Она эшелонированная, с авиационным истребительным прикрытием, радиационным противодействием и средствами ЗРК. То есть это не отдельный комплекс, это целая система противовоздушной обороны, которая реагирует на любые изменения обстановки», — констатировал военный эксперт.

Бижев напомнил, что максимальная степень поражения российской системы ПРО — это преодоление незначительного участка. Полностью прервать защиту не удастся даже таким странам как США, Великобритания и Франция.

Ранее военные эксперты уже описали уязвимость системы ВВС США перед ПВО России.