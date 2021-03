Администрация Байдена продлила санкции США против Зимбабве

Хараре, 4 марта. Соединенные Штаты в очередной раз продлили санкции против Зимбабве. Вашингтон оправдал этот шаг беспокойством о состоянии демократии в африканской стране.

Американский президент Джо Байден обратился к Конгрессу и заявил, что в 2020 году в Зимбабве произошло несколько случаев нарушений прав человека. При этом он увидел в республике угрозу для внешней политики Штатов.

Кроме того, Байден продолжает давить на лидера африканской страны Эммерсона Мнангагва. Вашингтон требует, чтобы политик проводил определенные политические и экономические реформы. Якобы только после этого американцы готовы рассмотреть снятие всех наложенных ограничений.

США ввели санкции против Зимбабве в 2003 году. Официальная причина – нарушение прав человека и коррупция. Страной тогда правил Роберт Мугабе. Он находился у власти 30 лет. Проведение демократических выборов и уход Мугабе со своего поста в 2018 году ситуацию не изменили – США ежегодно продлевают ограничительные меры, прикрываясь первоначальными причинами. Под действие санкций попали минимум 140 юридических и физических лиц из Зимбабве. Действия Вашингтона негативно влияют на экономическое развитие африканской страны и благополучие ее граждан.

In its annual review of sanctions on Zimbabwe, the US extends the measures, again saying that the actions of Zim officials “continue to pose an unusual and extraordinary threat to the foreign policy of the United States”.

The sanctions have now run for 18 years. pic.twitter.com/mcxmoqIlL3