Николай Цискаридзе объяснил сотни постановок «Лебединого озера» высоким доходом

Премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» состоялась ровно 144 года назад на сцене московского Большого театра. Балет о черном и белом лебедях имеет огромное количество интерпретаций и собирает полные залы. Российский артист балета и педагог, экс-премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе объяснил неугасающую популярность «Лебединого озера».

Впервые «Лебединое озеро» поставил балетмейстер Венцель Рейзингер, а либретто написал Владимир Бегичев. Тогда спектакль сочли неудачным. Однако в 1895 году первоначальная версия «Лебединого озера» была пересмотрена балетмейстером Мариусом Петипой вместе с Чайковским. С тех пор версия Петипа считается классической, а балет продолжают ставить по всему миру.

По словам Цискаридзе, «Лебединое озеро» остается самым коммерчески успешным балетом.

«Лебединое озера» — самый доходный спектакль. Все балеты надо именовать «Лебединым озером», чтобы они имели коммерческий успех. Его все ненавидят и очень любят, потому что зарабатывают только на нем. Все маленькие коллективы рассказывают сказки, что занимаются современной хореографией, но первым делом ставят «Лебединое озеро», чтобы зарабатывать деньги. Нет никакого ценза качества», — объяснил артист.

Ранее Николай Цискаридзе признался, что с первых дней работы в Большом театре он подвергался травле.