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Николай Цискаридзе объяснил сотни постановок «Лебединого озера» высоким доходом

Николай Цискаридзе объяснил неугасающую популярность «Лебединого озера»

Премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» состоялась ровно 144 года назад на сцене московского Большого театра. Балет о черном и белом лебедях имеет огромное количество интерпретаций и собирает полные залы. Российский артист балета и педагог, экс-премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе объяснил неугасающую популярность «Лебединого озера».

Впервые «Лебединое озеро» поставил балетмейстер Венцель Рейзингер, а либретто написал Владимир Бегичев. Тогда спектакль сочли неудачным. Однако в 1895 году первоначальная версия «Лебединого озера» была пересмотрена балетмейстером Мариусом Петипой вместе с Чайковским. С тех пор версия Петипа считается классической, а балет продолжают ставить по всему миру.

Николай Цискаридзе объяснил неугасающую популярность «Лебединого озера»

По словам Цискаридзе, «Лебединое озеро» остается самым коммерчески успешным балетом.

«Лебединое озера» — самый доходный спектакль. Все балеты надо именовать «Лебединым озером», чтобы они имели коммерческий успех. Его все ненавидят и очень любят, потому что зарабатывают только на нем. Все маленькие коллективы рассказывают сказки, что занимаются современной хореографией, но первым делом ставят «Лебединое озеро», чтобы зарабатывать деньги. Нет никакого ценза качества», — объяснил артист.

Ранее Николай Цискаридзе признался, что с первых дней работы в Большом театре он подвергался травле.

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