В Россию депортировали предполагаемого поджигателя дома губернатора Волгоградской области

Москва, 4 марта. Американские спецслужбы депортировали в Россию Станислава Лисицкого, объявленного в розыск по подозрению в поджоге дома главы региона Андрея Бочарова в 2016 году.

Один из столичных судов уже избрал меру пресечения подозреваемому. Кроме того, в 2019 году он стал фигурантом дела о мошенничестве в США с участием более 30 человек. Злоумышленник получил 1,5 года лишения свободы.

Двух исполнителей убийства известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, заочно арестовали в суде, сообщало Федеральное агентство новостей. Их объявили в международный розыск.