Веселились, подсчитали, прослезились: ВМС США барахтаются, чтобы не пойти ко дну

Надводный флот Военно-морских сил США продолжает барахтаться, чтобы сохранить свои корабли в адекватном состоянии и относительной боеготовности, однако ситуация близка к критической. К таким выводам пришла комиссия ВМС США по досмотру и надзору, сообщает Defense News.

Комиссия признала надводный флот Военно-морских сил США «деградировавшим» более чем на 50%, говорится в ежегодном открытом докладе для Конгресса США. Неудовлетворительным признано состояние 11 кораблей из 21.

Претензии, которые были озвучены в рамках доклада, касались всех параметров. У американских надводных кораблей выявили проблемы с основными двигательными установками; электрическими системами; системами контроля повреждений; системами противолодочной борьбы и др. Второй год подряд фиксируются проблемы с хваленой системой вооружений Aegis, которая является боевым «мозгом» крейсеров и эсминцев американского военно-морского флота.

Комиссия признала, что деградация отмечается в 67% обследованных областей, касающихся состояния надводного флота США.

Инспекции в 2021 году проводили в отношении трех крейсеров, 16 эсминцев, одного прибрежного боевого корабля, нескольких десантных кораблей разных классов, а также одного тральщика. Отмечено, что по сравнению с прошлым годом общая производительность надводного флота снизилась, а по некоторым показателям фиксируется серьезное ухудшение.

Проблемы есть и у подводного флота, отмечается в докладе. В некоторых областях показатели по подводным кораблям самые низкие за последние шесть лет.

Как говорится в известной русской пословице: «Ели, пили, веселились, подсчитали — прослезились!». Именно так можно оценить данные доклада ВМС США.