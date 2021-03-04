Психолог объяснил, почему Зеленский превратился из любимца украинцев в диктатора

Москва, 4 марта. Российский психолог Андрей Зберовский рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский превратился из любимца публики в диктатора.

Психолог, доктор наук, профессор, автор книг Андрей Зберовский в рамках пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил, что Зеленский «потерял эпоху славы», потому что столкнулся с противодействием.

«Его это раздражает, что порождает желание достигать всего быстрыми действиями. Это свойственно непрофессиональным политикам. Оказавшись в реальном бою, непрофессионалы впадают в тяжелое психологическое состояние. Зеленский пытается скатится в диктатуру», — объясняет эксперт.

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан отметил, что Зеленский очень остро реагирует на любую критику в свой адрес. По мнению психолога, такой человек не понимает, что за каждым его движением стоит большая группа лоббистов.

«Мышление непрофессионального политика плоское. Пространственно-политическое мышление не характерно для Зеленского — то есть, человек, который не знаком с подобным опытом, обижается как личность. В принятии политрешения применяется субъективизм. Зеленский в эту сферу сползает», — заключил Зберовский.

Ранее депутат Верховной рады попросил ЕС остановить преступную политику Зеленского. Вместе с этим, по информации издания «Утро.ру», соратники Порошенко расчищают ему обратную дорогу к власти.