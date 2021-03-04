Новичков: Киеву нужны территории Донбасса без людей

Санкт-Петербург, 4 марта. Киеву важно вернуть Донбасс, даже если придется признать всех его жителей коллаборационистами, высказался заместитель руководителя аппарата партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Киевские депутаты не отказываются от территорий. Они просто не считают жителей Донецка и Луганска за людей. Они не собираются вести с ними диалог. [Киеву] важно вернуть эти территории, а сколько там останется людей — не имеет значения. Главное — продемонстрировать, что Киев может победить. Но это не так. К тому же история с законом — это прямое торпедирование Минских соглашений», — считает Новичков.

В Верховной раде в конце февраля был зарегистрирован законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность. Коллаборационистской деятельностью признаются «публичные отрицания гражданина Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы».

Николай Новичков полагает, что следует не вести диалогов с либералами, считающими необходимым вернуть Крым Украине, и более четко обозначить свои позиции.

«В Крыму и Севастополе люди не ходят с автоматами и не боятся обстрелов. Знаете шутку: «В Крыму и Севастополе никогда не строилось столько объектов как при президенте [Владимире] Зеленском»? Действительно, ранее в Крым такого количества инвестиций не приходило. Россия должна по-настоящему прийти в Донбасс, признать республики, провести, если нужно, референдумы. Вот в этот момент все вопросы снимутся автоматически», — считает Новичков.

Ранее ФАН рассказывал, что сотрудник МВД Донецкой Народной Республики погиб при эвакуации детей на линии соприкосновения. Он был застрелен снайпером.