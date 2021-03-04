Неиспользованную часть кредита на БелАЭС могут направить на инвестпроекты

Минск, 4 марта. Республика Белоруссия рассматривает возможность использования оставшейся части российского госкредита, предназначенного для строительства БелАЭС, на другие инвестпроекты.

Об этом сообщил первый заместитель главы Минфина Белоруссии Дмитрий Кийко, передает «Беларусь сегодня».

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее сообщил, что денежные средства, сэкономленные на российском государственном кредите, выданном на строительство БелАЭС, могут быть использованы в республике, например, на военные нужды.

По его словам, на реализации электростанции удалось сэкономить, особенно за счет более низкой стоимости строительных услуг, удобной логистики для доставки комплектующих по сравнению со строительством АЭС по российским технологиям в других государствах.

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич ранее назвал причины, которые мешают Литве прийти к соглашению с Латвией и Эстонией о бойкоте электроэнергии с Белорусской АЭС.