Колсу порекомендовали продолжать укреплять отношения России и Прибалтики

Санкт-Петербург, 4 марта. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ на запрос журналиста, который попросил прокомментировать информацию о возможном визите бизнесмена Евгения Пригожина в Прибалтику.

Представители пресс-службы «Конкорда» отметили, что не считают целесообразным раскрывать передвижения Евгения Викторовича, поскольку этот вопрос подразумевает разглашение персональных данных. Версии прибалтийских спецслужб о визите Пригожина являются неуместными, так как он имеет право выезжать в любые страны при наличии требуемых документов.

«Пресс-служба компании «Конкорд» не считает целесообразным раскрывать передвижения Евгения Викторовича. Считаем этот вопрос некорректным, так как он подразумевает разглашение личных данных. Что касается версий литовских спецслужб, то они нам кажутся вовсе неуместными, так как Евгений Викторович имеет право посещать любые страны при наличии соответствующих документов», — говорится в заявлении.

Также в пресс-службе «Конкорда» дали совет главе комиссии Сейма Латвии Рихардсу Колсу:

«И продолжая прибалтийскую тему, относительно ситуации уже в Латвии, хотим пожелать председателю комиссии Сейма господину Колсу, который сегодня попытался оправдаться за участие в конференции, набраться мужества и не сворачивать с пути укрепления отношений России и Прибалтики».

Ранее пресс-служба «Конкорда» заявила, что представители Евросоюза допустили существенные ошибки при внесении российского предпринимателя Евгения Пригожина в санкционный список.