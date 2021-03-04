Юлию Барановскую и Александра Гордона заподозрили в тайном романе

Москва, 4 марта. Ведущих ток-шоу «Мужское/Женское» Александра Гордона и Юлию Барановскую могут связывать не просто рабочие отношения, рассказал человек, бывающий на съемочной площадке программы.

Александр Гордон был женат четыре раза. Со своей последней супругой он развелся летом прошлого года. По словам участника съемок шоу «Мужское/Женское», после того, как ведущий расстался с женой, Барановская стала вести себя с партнером на площадке более вызывающе.

«Барановская подмазывается к Александру, открыто лезет в трусы. <...> Наблюдаешь за ними, и складывается впечатление, что их отношения явно серьезнее, чем отношения друзей», — отметил источник, пожелавший остаться анонимным.

Участник съемок отметил, что Барановская часто хамит Гордону и подтрунивает над ним, но в эфир это не попадает. Такое поведение наводит на мысли о тайном романе. Подозревают, что именно Юлия могла поспособствовать разводу телеведущего.

«Многие судачат, что Юля не просто так каталась к нему в загородный дом, когда он еще был женат», — рассказал аноним «Собеседнику».

Зрители шоу «Мужское/Женское» призывали уволить Гордона и Барановскую с Первого канала. По мнению россиян, телеведущие демонстрируют невоспитанность в общении с гостями студии.