Зарубивший всю семью школьник в Пермском крае получит не более 10 лет колонии

Пермь, 4 марта. Подросток, задержанный по подозрению в убийстве близких родственников в Пермском крае, получит не более десяти лет лишения свободы. Как ранее писал ФАН, 16-летний ученик средней школы зарубил своих отца, мать и младшую сестру после просьбы взрослых помыть посуду.

Адвокат Сергей Пешков прокомментировал ФАН ситуацию.

«Часть 6 статьи 88 УК РФ устанавливает, что несовершеннолетнему гражданину, совершившему особо тяжкое преступление, может быть назначено наказание на срок не свыше десяти лет лишения свободы. Данная категория осужденных отбывает полученное наказание в воспитательных колониях для несовершеннолетних. До решения суда подросток, в случае избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей, будет находится в следственном изоляторе».

Напомним, что 1 марта в частном доме были обнаружены обезображенные тела мужчины, женщины и их несовершеннолетней дочери, изрубленные топором до неузнаваемости. Как считают правоохранители, страшное преступление совершил сын убитой пары. После этого он покинул место преступления и поехал в Екатеринбург. Там его и задержали по подозрению в совершении преступления.

Известно, что семья характеризовалась положительно, а подросток хорошо учился в школе, где к нему не было нареканий по поведению.

На допросе юноша дал признательные показания следователям и пояснил, что члены семьи «достали» его бытовыми проблемами. После очередной просьбы вымыть посуду нервы подростка не выдержали, и он зарубил всю свою семью топором.

На данный момент молодого человека арестовали.