Премьер-министр Ливии сформировал Правительство национального единства

Триполи, 4 марта. Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба сформировал собственный кабмин. Список имен передали председателю Палаты представителей Агиле Салеху.

مصدر مقرب من الحكومة لــ «الساعة 24»: مندوبون من حكومة الوحدة الوطنية سلموا قائمة حكومة الدبيبة بالأسماء إلى رئيس مجلس النواب عقيله صالح.#ليبيا #الساعة24 — الساعة 24 (@alsaaa24) March 4, 2021

Сейчас неизвестно, когда именно парламент рассмотрит документ с претендентами в ряды временной исполнительной власти Ливии. Заседание Палаты представителей, на котором депутаты вынесут вотум доверия правительству, несколько раз переносилось.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала приоритетные задачи ПНЕ, среди которых примирение между властями Триполитании, Киренаики и Феццана.

Кроме того, поступала информация о целях Президентского совета. Так председатель ПС Мухаммад Юнис аль-Манфи считает, что в первую очередь нужно объединить вооруженные силы и государственные институты.

Причем Президентский совет и премьер-министра избрали по итогам длительных переговоров участников Форума политического диалога по Ливии, который проходил при поддержке ООН в Женеве. Важнейшая задача временных органов исполнительной власти североафриканской страны — подготовить государство к единым выборам 24 декабря 2021 года.