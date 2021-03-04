Япония постоянно наращивает свою военную мощь. По этому показателю Страна восходящего солнца давно и прочно закрепилась в первой десятке мировых лидеров.

Как объяснили ФАН военные эксперты, точнее будет говорить уже не об оборонной, а о наступательной доктрине Сил самообороны этой страны.

Фрегаты созданы не для самообороны

В феврале премьер-министр Японии Есихидэ Суга и глава МИДа Тосимицу Мотэги объявили, что намерены ускорить процесс заключения мирного договора с Россией. Это — на словах, а на деле японские власти делают все, чтобы усилить свою военную мощь. Через две недели после столь громкого заявления был спущен на воду головной фрегат нового поколения для Морских сил самообороны Японии.

Фрегат назвали в честь реки Могами, расположенной в префектуре Ямагата. Ожидается, что в общей сложности для МСС Японии закупят 22 подобных фрегата.

Одними из главных особенностей этого корабля эксперты называют малозаметность и высокий уровень автоматизации, благодаря которому стало возможным резко сократить численность экипажа. По данным из открытых источников, полное водоизмещение нового фрегата составляет 5,5 тысяч тонн. Экипаж — 90 человек. Корабль может развивать скорость более 30 узлов.

По мнению капитана первого ранга запаса, военного эксперта Василия Дандыкина, новый фрегат создан для ведения боевых действий вне территориальных вод Страны восходящего солнца.

«Это говорит о том, что Морские силы самообороны Японии становятся одним из лидирующих флотов мира. Эти корабли оснащены приличным вооружением. Это корабли дальней морской, океанской зоны. Сейчас ясно, что они созданы не для самообороны Японских островов», — считает военный эксперт.

Ежегодно военное ведомство островного государства выпускает «Белую книгу по вопросам обороны Японии». Этот документ утверждается кабинетом министров. В нем дается официальная оценка военно-политической обстановке в регионе и излагаются основные направления военной политики на ближайшую перспективу.

Как утверждает военный обозреватель Виктор Литовкин, авторы «Белой книги» считают, что Японию окружают исключительно враги.

«Чтобы понять суть якобы оборонной доктрины Японии, достаточно открыть их «Белую книгу». Вот некоторые цитаты из нее: «Вокруг Японии находятся государства, имеющие как качественный, так и количественный военный потенциал. По-прежнему остаются нерешенными и территориальные вопросы». То есть это фактические объяснение того, почему японцам нужно вооружаться», — отметил собеседник агентства.

Именно вражеским окружением объясняется рост оборонных расходов Токио за последние восемь лет. Так, по сравнению с предыдущим годом, расходы на оборону в 2020-м выросли на 62 млрд йен и превысили уровень в 5 трлн йен.

Выделенных за восемь лет для военных нужд средств вполне оказалось достаточно, чтобы кроме новейших фрегатов вооружить Силы самообороны Японии самыми передовыми образцами техники, считает военный эксперт Илья Крамник.

«Помимо этих фрегатов надо обращать внимание на строительство в Японии более крупных кораблей. Таких как эсминцы, вертолетоносцы, легкие ударные авианосцы, способные нести американские F-35, самые современные подводные лодки. Уже много чего интересного стоит на вооружении МСС Японии», — утверждает эксперт.

Конец нейтралитета Японии

Наращивание Японией своего военного потенциала до недавних пор ограничивалось принятыми после Второй мировой войны обязательствами. С 1947 года в стране действовала конституция, согласно которой Страна восходящего солнца не могла иметь полноценные вооруженные силы. Функции, выполняемые в других странах армией, были возложены на созданные в 1954 году Силы самообороны.

Когда конституционные ограничения стали мешать официальному Токио наращивать военный потенциал, они просто изменили устаревшие, по их мнению, статьи основного закона. Это произошло шесть лет назад, когда верхняя палата японского парламента проголосовала за законопроект, разрешающий использование Сил самообороны за пределами японского государства.

Такое решение поставило точку в 70-летней истории полного нейтралитета послевоенной Японии, утверждает Виктор Литовкин

«То, что Япония наращивает свои военные мускулы, уже ни для кого не секрет. Этот процесс значительно ускорился еще в 2015 году, когда парламент страны отказался от нейтралитета, разрешив использовать Силы самообороны в военных операциях за пределами Японии», — подтверждает военный обозреватель.

По оценкам экспертов, к 2018 году островное государство уже прочно закрепилось в первой десятке стран с наиболее высоким уровнем оборонных возможностей. По численности Сил самообороны Япония занимает четвертое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Под ружьем в стране сегодня стоит почти четверть миллиона человек.

Постепенно и вооружение Сил самообороны от оборонительного переместилось в сторону наступательного. Так, новейший японский танк «Тип 10» явно предназначен для ведения боевых действий за пределами Страны восходящего солнца. Как утверждают эксперты, в самой Японии нет ни одного моста, способного выдержать вес этого танка.

«Этот танк, учитывая его тактико-технические характеристики, явно не предназначен для ведения оборонительных действий на территории самой Японии. Скорее всего он предназначен для погрузки на универсальные десантные корабли и выгрузки для ведения наступательных операций», — считает Василий Дандыкин.

Япония продолжает вооружаться и образцами новейшей американской военной техники. В феврале на военную базу США в Японии «Ивакуни» прибыли очередные пять единиц обновленной модели конвертопланов Bell V-22 Osprey. В общей сложности японская армия заказала 21 гибрид самолета и вертолета.

Общая сумма сделки составила почти 4 млрд долларов. В стоимость сделки включены конвертопланы модификации V-22B Block C, приборы ночного видения для экипажей, радиолокационное оборудование и летные тренажеры. И самое главное: по словам экспертов, данный тип летательного аппарата идеально подходит для проведения десантных операций.

«Япония является теснейшим союзником Соединенных Штатов и во многом именно Вашингтон заставляет японцев наращивать военное присутствие в регионе, разгоняя гонку вооружений и создавая очаг напряженности на Дальнем Востоке», — объясняет Виктор Литовкин.

В качестве потенциальных врагов в Японии рассматривают Китай, Северную Корею и, конечно, Россию. Тем более что официально с нашей страной власти не могут подписать мирный послевоенный договор, хотя с момента окончания Второй мировой войны прошло уже 75 лет. До сих пор, по мнению японской стороны, не решен и вопрос «северных территорий» — принадлежащих России четырех островов Курильской гряды.

Все это позволяет официальным властям Страны восходящего солнца оправдывать необходимость наращивания военного потенциала. По словам военных экспертов, несмотря на это Москва настаивает на решении всех спорных вопросов между нашими странами путем только мирных переговоров, напоминая, к чему может привести военный конфликт в этом регионе.