Милонов призвал расценивать Украину, как временно оккупированную территорию



Премьер-министр Словакии Игорь Матович в шутку заявил о передаче России Закарпатской области Украины за «Спутник V». В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Виталий Милонов оценил шутку Матовича и призвал расценивать Украину как временно оккупированную территорию.

Отметим, в интервью одной из радиостанций Матович пообещал обменять Закарпатскую область Украины на поставку крупной партии российской вакцины. Однако потом он объяснил, что Москва ничего не просила за покупку препарата. Наряду с этим шутка премьер-министра Словакии обидела министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

«Не надо особо обращать внимание на критику со стороны украинских политиков, потому что они не обладают никакими реальными ресурсами. Просто хотят каким-то образом воздействовать на Словакию. Это хорошо, что Украина теперь не расценивается в качестве значимой единицы, которую нужно принимать во внимание. Мы должны расценивать Украину как временно оккупированную территорию, исторически принадлежащую России», — заявил Виталий Милонов.

Он также отметил, что считает Украину частью России. Может, юридически что-то не получилось из-за действий Горбачева, но тем не менее «Россия должна относиться к жителям Украины с любовью, нежностью и лаской», подчеркнул депутат.

Ранее ФАН сообщал, общественник Владимиров оценил готовность Словакии «отдать» России часть Украины.