В России представили спецпроект по развитию туризма в преддверии Expo-2020

Москва, 4 марта. Специальный проект по развитию туристической отрасли в России представило Федеральное агентство по туризму накануне Expo-2020 в Дубае.

Тематическая неделя Travel&Connectivity состоялась в рамках программы подготовки к крупной международной выставке Expo-2020. Участие в дискуссиях в формате онлайн приняли представители более сотни государств всего мира. Мероприятия посвящены сфере туризма и его роли в международной экономике.

Ростуризм представил видеопроект о развитии внутренних направлений, сообщили ФАН в ведомстве. Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о мерах, которые предприняли в стране по борьбе с пандемией, электронной визе и наиболее популярных направлениях поездок по стране. Среди них были названы Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Владивосток. Основная идея проекта в том, чтобы представить Россию с разных сторон — как динамичную, современную, самобытную.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму создать единый стандарт оказания услуг по системе «все включено». На данный момент отели и курорты России самостоятельно устанавливают правила подобных услуг.