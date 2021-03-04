Михаил Цивин рассказал ФАН всю правду об отношениях Дрожжиной и Буряце

Москва, 4 марта. Михаил Цивин и Наталья Дрожжина в последнее время стали главными героями передач на всех каналах. Племянник знаменитого фаворита Галины Брежневой — Бориса Буряце — заявил о том, что Наталья Дрожжина была женой его дяди. Мол, расписались они в колонии, а также Наталья Дрожжина имела отношение к операциям Галины Брежневой с бриллиантами. ФАН связался с мужем Дрожжиной Михаилом Цивиным, который рассказал, что в реальности он был знаком с Буряце, а не его жена.

— Михаил Семенович, как вы оцениваете эти передачи про вашу жену и что для вас стало откровением?

— Наталья Георгиевна в это время никакого отношения ни к чему не имела. Все, что там наговорили какие-то родственники, неизвестные родственники, которые бегают и показывают на телефоне фотографии, к Наталье Георгиевне никакого отношения не имеет.

— Вы будете подавать в суд против людей, которые рассказывают ложь о вашей жене?

— В компетенции адвоката Кучерены, они там этим занимаются. Это не просто ложь, это шквал клеветы. Приходит человек, который говорит, что он с Дрожжиной столкнулся у Галины Леонидовны в доме на Кутузовском проспекте. Где Галина Леонидовна не жила. Имя этого человека Алексей Милаев, сын Милаева, директора цирка.

— Так Наталья Георгиевна даже не была знакома с Галиной Брежневой?

— Моя жена была знакома с Галиной Леонидовной шапочно и не по линии господина Буряце, а по линии Мариса Эдуардовича Лиепы, с которым мы очень близко дружили. 99% всего, что показали за два дня эти программы, это чистая клевета и ложь. Всех, кто там был в студии, надо привлекать по 128-й статье.

— Так же Наталью Георгиевну подозревают в организации убийства, как вы думаете, откуда взялись такие сведения?

— Какой-то Алексей, милиционер, из какого-то профсоюза правоохранительных органов заявил, что Дрожжина организовала убийство какой-то женщины совместно с Буряце из-за бриллиантов. Совсем с ума сошел? Чисто клеветнические заявления криминального характера на женщину, которая половину своей сознательной жизни снимала квартиры в Москве. Приходит в студию какая-то женщина и говорит, что Наталья Георгиевна вышла замуж за человека и отняла у него квартиру. Если бы Дрожжина у кого-то что-то отняла, то она не жила бы в Орехово-Борисово на первом этаже. Нашли каких-то псевдородственников. Сидит женщина и говорит «я племянница или сестра, Дрожжина приезжала в Краснодар и гостила у родителей Буряце». Дрожжина никогда в жизни не была в Краснодаре. Если Дрожжина ездила отдыхать на Черное море, то жила в санатории «Сочи».

— А Борис Буряце все-таки мог это сделать? Убить из-за бриллиантов?

— Борис Буряце никогда не был и не мог по определению уголовного мира быть криминальным авторитетом. Типа вор в законе. У него были другие недостатки. В советское время его недостатки карались статьей уголовного кодекса. Это знают все.

— Ну бриллиантовый бизнес-то с Галиной Брежневой у него все-таки был?

— Галина Леонидовна для него была просто «крышей», как говорится. Это все тоже знают. И то, что они приходили и под расписку где-то брали бриллианты, — это ложь. Никто никогда даже ей это не позволил. Людей за это тут же могли уволить с работы или посадить. Галина Леонидовна заказывала себе драгоценности на фабрике московской бриллиантовой, откуда ей привозили их. А также на Смоленской фабрике. Кое-что продавала, кое-что оставляла себе. Кое-что давала Боре на продажу. Вот и весь бизнес великий. А сел он не за бриллианты, а за четыре дубленки. Потому что муж Галины Леонидовны ему позвонил и сказал: «Я тебе устрою за то, что ты трешься около моей жены». Вот и вся грандиозная история, которую раздули. Тут и актрисы погибшие, и Бугримова, и ограбление. В Ленина Дрожжина не стреляла случайно?

— И главный вопрос – были ли Наталья Георгиевна замужем за Буряце?

— Они даже рассказали, что Дрожжина была замужем за мной, а мы расписались 5 ноября 1983 года, а в 1985 году она, не разведясь со мной, вышла замуж за Буряце в колонии. Племянник, который, по-моему, никогда этого Буряце не видел, он приходил к нему и видел [яйцо] Фаберже, еще что-то там.

— А у Буряце не было Фаберже? Вы бывали у него дома?

— Я был знаком с Борей. Я бывал у Бори дома. По одной простой причине. Он начал ездить на иномарках, ездил плохо и часто попадал в какие-то там истории. То у него одно не работает, то где-то стукнулся и так далее. А я был заместитель директора первой в Советском Союзе станции технического обслуживания иномарок, которая находилась — Сельскохозяйственный проезд, дом 7. Сзади киностудии Горького. И мы с Борей знакомы были с 1977 года по 1981-й, потому что в 1982-ом его уже арестовали. Они даже не знают хронологию, они даже не понимают, о чем они говорят. Одна баба сказала на лавочке — тут же все подхватили.

Напомним, ФАН уже писал, что вдова актера Алексея Баталова — Гитана Леонтенко — пыталась выдать свою дочь замуж за личного помощника мужа. Таким образом женщина хотела защитить больную дочь от интерната в случае своей смерти.