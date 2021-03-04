Белград готов к компромиссу, но не ультиматумам и давлению из-за Косово

Белград, 4 марта. Президент Серии Александр Вучич провел встречу со специальным представителем Евросоюза по переговорам Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, посетившим вчера сербскую столицу. После переговоров с европейским чиновником Вучич озвучил пять основных принципов, на которых будет строиться диалог Сербии с самопровозглашенной республикой Косово.

Усилия сербской стороны

Спецпредставитель ЕС прибыл в Белград в среду, после трехдневного рабочего визита в Приштину, где он встречался с представителями политических партий и действующим руководством временных институтов власти Косово. Главной темой разговора Вучича и Лайчака стало продолжение диалога между сербской и албанской стороной по вопросу статуса Косово и Метохии.

With the leaders of Kosovo’s political parties, I spoke about the need to support the Dialogue. This is in the interest of all citizens of Kosovo. And I’m happy that they are committed. pic.twitter.com/AVkfNGUhdv — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) March 2, 2021

Президент Сербии оценил состоявшиеся переговоры как хорошие и содержательные, выделив пять самых важных положений, которые он озвучил и обсудил со спецпредставителем Лайчаком.

По словам Александра Вучича, Белград привержен диалогу с Приштиной и готов к продолжению переговоров в любой момент, как только будет приглашен в Брюссель. Сербская сторона поддерживает действия, усилия и намерения Мирослава Лайчака достичь решения путем политики компромисса, без выдвижения ультиматумов.

In Belgrade, I had a constructive and interesting conversation with @predsednikrs Vucic. We spoke about the importance of the Dialogue for both Serbia and Kosovo. And I welcomed his commitment and readiness to come to Brussels whenever invited. pic.twitter.com/lVuY5KnnvW — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) March 3, 2021

Сербия добросовестно участвует в переговорах, рассчитывая на понимание ее национальных интересов, — не только национальных интересов албанцев. Компромисс, по мнению лидера Сербии, означает, что никому не достанется все, но каждому будет достаточно.

«Я уверен, что несмотря на заявления Приштины, мы обязаны быть ответственными и приверженными, потому как иначе не будет прогресса в процессе евроинтеграции, если мы не добьемся серьезных сдвигов», — заявил Вучич.

Сербия не устанавливает каких-либо сроков для достижения компромиссного соглашения, — важнее заключить договор, удовлетворяющий обе стороны, чем поспешным решением прийти к катастрофе. Белград будет настаивать на полном выполнении подписанных в Брюсселе договоренностей, что означает формирование Сообщества сербских муниципалитетов, а также условий, выдвинутых еще в 2013 году. Со своей стороны Сербия полностью выполнила взятые на себя обязательства.

Компромисс должен быть реальным

В свою очередь, Мирослав Лайчак заявил, что Европейский Союз не готов поддерживать статус-кво Косово и Метохии, а диалог является ключевым решением для обеих сторон.

Вучић @avucic: Србија спремна за дијалог - компромис неопходан, без роковаhttps://t.co/BcsdWOsTsm pic.twitter.com/o3pgNpqmpp — Канцеларија за КиМ (@KancelarijaKiM) March 3, 2021

«Сербия достигла значительного прогресса на пути евроинтеграции, а переговоры могут еще больше ускорить этот процесс. В Приштине я озвучил то же самое, что здесь. Государства ЕС ожидают переговоров о всеохватывающей нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Второе, государства Евросоюза рассчитывают, что обе стороны выполнят все, что было согласовано за последние десять лет. ЕС готов довести процесс переговоров между Белградом и Приштиной до успешного завершения, причем настолько быстро, насколько к этому готовы обе стороны», — заявил Лайчак.

Европейский дипломат также сообщил, что за океаном запланирован визит в регион спецпредставителя США по Западным Балканам Мэтью Палмера. Брюссель и Вашингтон объединяет одна цель — сближение всего балканского региона с ЕС.

В ходе переговоров с Мирославом Лайчаком президент Александр Вучич сделал акцент на том, что компромисс в диалоге сторон должен быть реальным, не навязанным и учитывающим интересы и сербов, и албанцев.

«Если компромиссное решение — это признание Косово, то в чем тогда этот компромисс? Если вам скажут «границы будут такими, какие мы сами определили, но при этом хотим двустороннее признание», — то тут я не вижу ни желания, ни воли к компромиссу», — заявил президент Сербии.

Сербский лидер отметил, что ежедневно слышит из Приштины агрессивные заявления.

«Если кто-то думает, что существует молот, которым можно ударить Сербию по голове и заставить признать Косово, то им следует знать, что этому не бывать», — подчеркнул Вучич.

Президент Сербии также отметил, что албанская сторона постоянно повторяет одну и ту же формулировку — «двустороннее признание», придуманную американцами.

«Они (приштинская делегация) постоянно говорили «двустороннее признание», что является американской идеей. С ней я столкнулся и в полученном мною поздравлении от американского президента. Эту формулировку албанские представители повторяют как попугаи. Я десять раз их прерывал в Брюсселе из-за повторения этой мантры», — пояснил сербский президент.

По мнению Вучича, Приштина очень надеется на новую администрацию Белого дома, рассчитывая не идти на компромиссы с сербами, и убеждена, что Белград, находясь под давлением, будет вынужден отдать все, что она пожелает.

Глава сербского государства высоко оценил роль Мирослава Лайчака в процессе налаживании диалога с приштинской стороной, отметив, что самопровозглашенная республика Косово «не готова на компромиссы, но готова к разговору и диалогу». Само по себе это уже хорошая новость, и в этом огромная заслуга специального представителя ЕС на переговорах по Косово.

Александр Вучич озвучил предположение, что переговоры с Приштиной могут быть продолжены уже в апреле или мае 2021 года, в зависимости от ситуации в Косово после состоявшихся внеочередных парламентских выборов.