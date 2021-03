Белград готов к компромиссу, но не ультиматумам и давлению из-за Косово

Белград, 4 марта. Президент Серии Александр Вучич провел встречу со специальным представителем Евросоюза по переговорам Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, посетившим вчера сербскую столицу. После переговоров с европейским чиновником Вучич озвучил пять основных принципов, на которых будет строиться диалог Сербии с самопровозглашенной республикой Косово.

Спецпредставитель ЕС прибыл в Белград в среду, после трехдневного рабочего визита в Приштину, где он встречался с представителями политических партий и действующим руководством временных институтов власти Косово. Главной темой разговора Вучича и Лайчака стало продолжение диалога между сербской и албанской стороной по вопросу статуса Косово и Метохии.

With the leaders of Kosovo’s political parties, I spoke about the need to support the Dialogue. This is in the interest of all citizens of Kosovo. And I’m happy that they are committed. pic.twitter.com/AVkfNGUhdv