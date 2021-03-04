Война в Донбассе приближается: Украине нужна маленькая победа, но она проиграет

Украинские власти все агрессивнее действуют в отношении оппозиции: закрывают русскоязычные телеканалы, вводят санкции против своих же граждан и рассматривают «Закон о коллаборантах». Обстановка на границах непризнанных республик Донбасса тоже накаляется. И жители востока настороже. Теперь военнослужащие ДНР и ЛНР могут отвечать огнем на обстрелы со стороны ВСУ. Что приближает начало войны в Донбассе? Как в этом случае будет действовать Россия? Проиграет ли эту войну Киев? Почему Владимир Зеленский действует как настоящий тиран и поощряет беззаконие? Эти и другие вопросы обсудили политики, депутаты и журналисты в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам специального корреспондента ФАН Игоря Петрашевича, который несколько лет работал на Украине, сейчас российским журналистам очень опасно находиться на территории этой страны. Он рассказал, что ситуация в Незалежной менялась на протяжении этих лет постепенно. Если раньше СБУ просто высылала работников СМИ обратно в Россию, то сейчас ситуация развернулась в сторону беззакония.

«Зеленский прибегает к методам, которые бросают Украину в 1937 год. Возбуждаются уголовные дела против политических лидеров, например, против Анатолия Шария», — сказал журналист.

Почему президент, на которого народ Украины возлагал большие надежды, стал диктатором и поощряет беззаконие, объяснил психолог, профессор Андрей Зберовский. Психолог уверен, действия Зеленского — это признак непрофессионализма.

«Человек, который построил себя в госсфере, готов к диалогу. В данном случае Зеленский потерял эпоху славы, потому что столкнулся с противодействием. Его это раздражает и порождает желание достигать всего быстрыми действиями. Это свойственно непрофессиональным политикам. Оказавшись в реальном бою, непрофессионалы впадают в тяжелое психологическое состояние. Поэтому Зеленский скатывается в диктатуру», — прокомментировал психолог.

Плоское мышление нынешнего президента Украины не дает ему понять, что за ним стоит большая группа лоббистов, добавил Зберовский. А человек с таким типом мышления без должного опыта обижается как личность и принимает субъективные решения.

Закручивая гайки всем несогласным, группа депутатов «Слуги народа» протащила в Раду два скандальных законопроекта, предусматривающих уголовную ответственность за коллаборационизм. Депутат Верховной рады Украины V-VI созывов Алексей Журавко заявил, что подобные законы «убивают остатки нормальной страны».

«Это ударит по русскому языку и по людям, которые хотят на нем общаться. Они вырезают корни. Это несоблюдение Минских соглашений и подготовка к войне. Я думаю, что эти законы примут», — сказал он.

По мнению бывшего депутата Верховной рады, возобновление боевых действий в Донбассе не за горами. На это указывает ряд очевидных признаков — мобилизация техники, перевозка дизельного топлива, подвоз боеприпасов и подготовка закона, позволяющего отправлять на эту войну военнослужащих. Помимо этого, Журавко указал, что риторика Зеленского относительно востока Украины становится все более негативной, а информационные ресурсы практически открыто пропагандируют начало войны.

«Плюс политики часто начали говорить, что необходимо начинать действовать. Все эти моменты говорят, что приближается война. Для них какая-то маленькая победа должна быть, чтобы нарушить Минские соглашения и загнать Россию в угол. Но Украина проиграет», — заключил он.

О том, что новые законы противоречат Минским соглашениям, сказал и заместитель руководителя аппарата партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Новичков. Киев давно уже не считает жителей Донбасса за людей, и ему глубоко плевать на них. Основная цель украинских властей просто вернуть территории, считает политик. Но и жители востока уже давно не смотрят в сторону Киева — их взгляд устремлен на Россию.

«Они ждут, когда наша страна признает их территории и когда они войдут в состав РФ. Они сами себе обеспечивают безопасность в течение семи лет. Но обстрелы на протяжении этого времени не прекращались. Донбасс же был одной из самых богатых территорий Украины. Если он войдет в состав нашей страны, то это только плюс», — подчеркнул Новичков. — Россия должна по-настоящему прийти в Донбасс. Она должна признать его, тогда этих вопросов больше не будет. В Крыму ведь теперь никто ничего не боится».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в ходе конференции также упомянул нарушение минских договоренностей. Он считает, Украина изначально не собиралась их выполнять. По убеждению Милонова, «надо перестать играть по правилам, которые диктуются четверками». Поскольку это не приносит ожидаемого результата. России не надо стесняться показывать свою заинтересованность в стабильности региона. Ведь большинство украинцев — это наши соотечественники. Их нельзя делить, уверен депутат. И защита этих людей является прерогативой РФ. Другие страны всячески помогают своим соотечественникам. Та же Польша без проблем выдает паспорта белорусам, привел пример политик. Поэтому и Россия должна действовать подобным образом. По словам Милонова, Госдума не отказывается от идеи выдавать «карту россиянина». Сейчас просто пытаются найти удобную форму документа, который бы заменял гражданство. И в ближайшее время это будет сделано, пообещал он.