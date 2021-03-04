Бывший депутат Рады: Украина завалила Европу нечистотами, и это символично

Санкт-Петербург, 4 марта. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» оценил сравнение президента Украины Владимира Зеленского с нацистом Хаимом Сигалом.

«За пять лет правления [Петра] Порошенко на Украине погибло 15 тысяч человек, а за два неполных года власти Зеленского от коронавируса погибло 25 тысяч. Учитывая, что Зеленский делает в Донбассе, его вполне можно сравнить с Хаимом Сигалом», — прокомментировал Журавко.

Хаим Сигал — военный преступник, еврейский коллаборационист, казненный за участие в истреблении мирных граждан. С 1942 года он служил комендантом полиции города Дубровица, где под его руководством было убито более 500 местных евреев. По свидетельствам других полицейских, Сигал лично убивал детей. В 1951 году был в процессе рассмотрения ходатайства об эмиграции в Израиль вместе с семьей, однако его опознала одна из выживших жертв. Он был арестован 11 мая и перевезен в Ровно. Осужден и казнен 19 июня 1952 года.

Журавко также прокомментировал новость о том, что украинскую Венецию — город Вилково — залило нечистотами из-за проблем с вакуумной канализацией. Оказалось, что насосную станцию, в которую европейские инвесторы вложили 4,5 млн евро, отключили из-за долга в семь тысяч гривен (около 200 евро). В настоящее время нечистоты стекают в Дунай и плывут в Европу.

«Это последствия хаоса и коррупции. К тому же там почти не осталось специалистов. На самом деле им все равно — никто не смотрит на последствия. Таких случаев масса — в Херсоне, Николаеве, Днепропетровске… Это некий свойственный Украине символизм — когда фекалии вываливают соседям, в Европу», — прокомментировал Журавко.

Ранее ФАН рассказывал, что Москва будет добиваться от властей Германии прояснения ситуации вокруг бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме Фридриха Бергера.