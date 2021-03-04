Экс-депутат Рады Журавко рассказал, чего ждут от Москвы русские граждане Украины

Депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» посмеялся над возможностью сделать его коллаборационистом.

«В отношении меня применена уже масса законов, я уже считаюсь террористом №1, предлагают даже посадить пожизненно. Ну, применят еще один закон, плевать я на это хотел. Они просто убивают остаток нормальной страны, в которой есть нормальные люди, которые смотрят в сторону России и Донбасса и хотят общаться с родственниками. Это очень сильно ударит по людям. Этот закон о коллаборационизме можно рассматривать как полное нивелирование Минских соглашений. И это явная подготовка к войне», — считает Журавко.

Бывший депутат Верховной рады отрицает возможность нового Майдана. По его мнению, всех недовольных властью Зеленского уже изолировали, и ждать помощи можно только из других стран.

«В недавнем интервью [Арсен] Аваков дал понять, что никакого Майдана больше не позволит. Без помощи нашим сторонникам революция там невозможна. Украина оккупирована и жестко взята под контроль силовым блоком. Любого недовольного будут называть пособником России. Репрессивная машина уже работает. Против этой машины можно действовать, если Россия определит свою роль и начнет защищать интересы соотечественников. На Украине есть силы, готовые подняться, но они не получают поддержки», — заявил Журавко.

По мнению экс-депутата, никакой альтернативы Зеленскому на Украине нет, потому что всех оппозиционеров сделали персонами нон-грата или дискредитировали, в отношении некоторых заведены уголовные дела.

«На сегодняшний день этого кандидата на Украине нет. Мы видим, что произошло с оппозицией. Все может зародиться только извне. Могут победить только нацисты или вернувшийся [Петр] Порошенко, если американцы дадут ему добро. Вся политика на Украине умерла», — считает Журавко.

Ранее ФАН рассказывал, что Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за непризнание Крыма территорией России.