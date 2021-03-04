Символ русского искусства: история «Лебединого озера» и знаменитые партии Одетты

Ровно 144 года назад на сцене московского Большого театра состоялась премьера балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» в исполнении артистов императорской труппы. Либретто к «Лебединому озеру» написал Владимир Бегичев. Тогда постановка балетмейстера Венцеля Рейзингера была признана неудачной, однако после «Лебединое озеро» стало не только символом русского балета, но и всего русского искусства.

В основу сюжета «Лебединого озера» легли фольклорные мотивы — немецкая народная сказка «Похищенная вуаль», русская народная сказка «Белая уточка» и бурятская легенда о шести лебедях. Балет рассказывает историю принца Зигфрида и юной девушки-лебедя Одетты, которую проклял колдун.

Феноменальная популярность «Лебединого озера» объясняется выдающейся эстетикой — история любви, обмана и предательства переплетается с вечной борьбой добра и зла. Трогательные образы лебедей воспевают чистую красоту и передают трагедию и печаль. В первой версии балета партию Одетты исполнила солистка московского Большого театра Полина Карпакова, после 1882 года — Лидия Гейтен.

Первоначальная версия «Лебединого озера» была пересмотрена балетмейстером Мариусом Петипой вместе с Чайковским. Измененный балет был поставлен на сцене Мариинского театра в 1895 году и встречен публикой с восторгом, партию Одетты исполняла Пьерина Леньяни.

В 1933 году балет был переставлен в редакции Агриппины Вагановой в Театре им. Кирова (Мариинском театре). На сегодняшний день едва ли найдутся хотя бы две одинаковые редакции балета. Партия заколдованной принцессы-лебедя была впервые разделена на двух героинь: принцессу и ее соперницу. Партию Одетты исполняла Галина Уланова, а Одиллии — Ольга Иордан.

В 1958 году балет впервые был поставлен на сцене Малого театра оперы и балета (Михайловского театра) в первоначальной версии 1895 года. Вера Станкевич исполнила партию Одетты.