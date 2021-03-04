Милонов жестко ответил Шендеровичу на высказывание о будущем России  



Журналист Виктор Шендерович спрогнозировал, что будет с Крымом и Донбассом после ухода Владимира Путина. Так, по его мнению, после ухода Путина с поста президента, России придется пожертвовать Крымом и Донбассом, чтобы снова вернуться в «цивилизованный мир». В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Виталий Милонов жестко ответил журналисту и похвалил его за рассказ о «подлинных планах современной российской оппозиции».

Отметим, по мнению Шендеровича, на момент ухода Путина будущее страны будет зависеть от ее экономического состояния. Если экономика к тому времени сильно деградирует, России придется продемонстрировать смену правил игры. В итоге может повториться ситуация с выводом войск из Афганистана, так как Запад поставит жесткие условия для оказания финансовой помощи, полагает публицист.

«Я искренне желаю Шендеровичу не дожить до этих дней. Я имею в виду, что не желаю, чтобы никто не увидел всего перечисленного. Шендерович, в силу своей непопулярности, может говорить все, что ему хочется. Но, безусловно, в силу своего небольшого ума он с охотой повторяет методички, которые ему спускаются в либеральной российской тусовочке. Здесь прослеживаются последние тенденции внутри российской оппозиции. Ее представители утверждают, что Россия должна отдать не только украинские территории, но и свои — Калининград, Курилы и так далее», — сообщил Виталий Милонов.

Однако, по его словам, такие журналисты, как Шендерович, могут успокоится, потому что подобная ситуация в России никогда не наступит. Милонов подчеркнул, очень хорошо, что Шендерович, в отличии от своих более ушлых и пронырливых коллег, выдает подлинные планы современной российской оппозиции.

Ранее ФАН сообщал, Запад не рассматривает российских оппозиционеров в качестве серьезных политических фигур, считая их «бесконечным инструментом» для давления на Москву.