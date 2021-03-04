Донбасс сегодня: ВСУ бьют по жилым домам Донецка, Киев несет потери

Донбасс, 4 марта. Армия Киева обстреливает населенные пункты ДНР и ЛНР, в Донецке есть попадание в многоэтажку. ВСУ активно минируют местность и сами подрываются на снарядах. Украинский морпех под кайфом расстрелял сослуживца, после чего покончил с собой. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обостряется с каждым днем. Минувшие сутки солдаты Киева четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Основная боевая активность отмечена на мариупольском направлении, где подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ выпустили сотню 82-мм мин по району Ленинского. На донецком направлении из минометов обстреляно село Веселое.

С утра четверга украинские силовики продолжили обстрелы пригородов Донецка из тяжелых 120-мм минометов. Результатом утреннего нападения стало повреждение многоквартирного дома в столице ДНР.

С позиций в Марьинке подразделения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ обстреляли западный поселок Донецка — Александровку. Там повреждена трансформаторная подстанция. В Луганской Народной Республике из 82-мм миномета обстрелян поселок Калиновка.

Киев стягивает вооружения, солдаты ВСУ подрываются на своих минах

В Народной милиции ЛНР со ссылкой на данные наблюдателей ОБСЕ сообщают о появлении новой боевой техники противника вблизи линии соприкосновения. В Орехово, Станице Луганской и Золотом замечены боевые машины пехоты, бронетранспортеры и зенитные установки. В местах хранения украинской армии отсутствуют такие системы вооружений, как тяжелые минометы «Сани» калибром 120 мм, самоходные гаубицы 152-мм калибра «Акация» и зенитно-ракетные комплексы.

Как сообщают в луганском оборонном ведомстве, киевские силовики продолжают минировать местность в зоне своей ответственности, при этом угрожая безопасности мирных жителей. В районе села Орехово Луганской области инженерные подразделения ВСУ установили более двухсот противотанковых мин на полях в непосредственной близости к населенному пункту.

Важно отметить, что и сами военнослужащие украинской армии зачастую становятся жертвами хаотичного минирования своими же сослуживцами подконтрольных районов. С июля 2020 года потери подразделений только одной оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» из-за подрывов военнослужащих на своих минах составили более 120 человек, из которых 50 — безвозвратные.

Последний такой инцидент с потерями украинских силовиков произошел в районе Светлодарска, недалеко от Дебальцево, сообщают в Народной милиции ЛНР. Двое военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады подорвались на неизвестном взрывном устройстве прямо на позициях, после чего в тяжелом состоянии с многочисленными ранениями доставлены в госпиталь Северодонецка.

Морпех ВСУ расстрелял сослуживца и покончил с собой

Очередные потери понесли подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, дислоцированные в районе Широкино на юге Донецкой области. В результате употребления наркотиков и возникших галлюцинаций младший сержант бригады Моисеенко расстрелял из автомата своего сослуживца — матроса Пиворко, который скончался на месте.

После осознания своего поступка и возможной ответственности убийца покончил с собой. На месте работают сотрудники военной службы правопорядка украинской армии. В одежде самоубийцы обнаружен пакет с сильнодействующим наркотиком.