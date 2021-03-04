«Совершенно особый регион»: Ищенко рассказал, чего боится Западная Украина

Киев, 4 марта. Украина до сих пор не может успокоиться из-за осужденного бывшего главы одесского филиала запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1 Сергея Стерненко. Националиста обвиняют в похищении и убийстве человека. Имя несчастного — Сергей Щербич, он депутат Коминтерновского районного совета. Интересно, что украинцы в нескольких городах выходили поддержать радикала на улицы, а депутаты Львовского облсовета и вовсе поставили ультиматум. Они пообещали перекрыть транзит российского газа, если Стерненко не выпустят на свободу, пишет «ПолитПазл».

Политолог Ростислав Ищенко назвал участников акций представителями «идеологии пещерного национализма». Ищенко считает, что подобные выходки галицийских чиновников надоели Киеву. Эксперт отметил, что западные области Украины по прежнему находятся на дотационном положении и потеря этих регионов не станет большой проблемой для остальной части Украины. Но свобода для той же Львовщины означает ее конец, так как исходя из сегодняшнего положения дел, она больше никому не нужна.

«Что касается Закарпатья, то это совершенно особый регион. Политически он никогда не был частью Западной Украины. Политически он всегда голосовал как центральная часть. И не так благоприятно в отношении националистов», — объяснил Ищенко в интервью изданию «Украина.ру».

Ищенко призвал не забывать о заработке жителей Закарпатья на контрабанде. Он указал, что в случае, если регион окажется за украинской границей, то местное население лишится всех своих преимуществ.

Ранее ФАН писал о готовности Словакии отдать России часть Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.