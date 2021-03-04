Украинские СМИ готовят провокационные материалы на передовой против ЛНР

Луганск, 4 марта. Журналисты украинских и западных медиа прибыли в зону так называемой "ООС" в целях подготовки материалов о "нарушениях" режима тишины со стороны ЛНР.

Соответствующие данные были озвучены офицером пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иваном Филипоненко. Он отметил, что на передовую в Донбасс в сопровождении украинских офицеров 74-го центра информационно-психологических операций прибыли журналисты трех национальных и иностранных СМИ: ТРК «Украина», информационных агентств Reuters и Associated Press США.

По словам Филипоненко, цель визита журналистов заключается в подготовке и распространении фото- и видеоматериалов пропагандистского характера об обстрелах мирных жителей подконтрольных Киеву территорий, которые якобы ведут подразделения Народной милиции ЛНР.

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