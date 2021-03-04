Белый дом начнет принимать на работу наркоманов

Вашингтон, 4 марта. В ряде штатов США легализовано употребление марихуаны и других наркотиков, однако на федеральном уровне запрет продолжает работать.

Президент США Джо Байден хочет привести в Белый Дом как можно больше компетентных специалистов, даже если для этого придется нарушить законы собственной страны, пишет американский телеканал NBC. Принятие на работу в администрацию президента автоматически означает получение допуска к гостайне. Однако согласно американскому законодательству, лица, употребляющие наркотики, к государственной тайне не могут быть допущены.

Теперь, после «вдумчивых консультаций с сотрудниками органов безопасности», кадровые работники кабинета Байдена будут иметь право принимать на работу людей, употребляющих легкие легализованные в ряде штатов США наркотики. В Белом доме настойчиво подчеркивают, что ограничения, и то не в полной мере, снимаются только с употребляющих марихуану. Более того, не все соискатели, уверяет администрация Байдена, будут допущены к работе.

«Президент Байден заинтересован в привлечении на госслужбу самых компетентных и как можно более молодых специалистов, которые будут мотивированы развивать нашу страну на десятилетия вперед. Законодательство о марихуане значительно изменилось за последние годы, однако это не помешает нам поддерживать самые высокие стандарты государственной службы», — гласит официальное заявление Белого Дома.

Ранее президент США Джо Байден еще в ходе своей президентской кампании предлагал снять все судимости за употребление каннабиса. Сейчас в Администрации президента США при принятии на работу учитывают не срок давности употребления каннабиса, а масштабы употребления, его частоту и влияние на эффективность работы. Ранее Федеральное агентство новостей писало об аресте одной из крупнейших партий кокаина в истории.