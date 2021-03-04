Путин рассказал о собственном опыте ночных дежурств в больнице

Москва, 4 марта. Президент России Владимир Путин встретился с волонтерами в Кремле и в беседе с молодыми людьми поделился собственным опытом из молодости.

Беседуя с представителями и активистами волонтерских организаций Владимир Путин неоднократно воздавал должное самоотверженности и силе духа молодых людей, которые каждый день помогают всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Президент также вспомнил свой опыт ночных дежурств в больнице.

«Когда я учился в университете, у нас заболел преподаватель, который преподавал нам логику, Бонецкий была его фамилия... И мы дежурили у него по ночам, ну, с моими друзьями, со студентами... Так что провести даже ночь в больнице — это нагрузка, притом и серьезная психологическая нагрузка и какая угодно другая. А три недели это... Молодец, молодой человек, вы просто молодец», — восхищается президент.

В волонтерском движении «Мы вместе!» приняли участие более 186 тысяч молодых людей. Вместе они помогли почти пяти миллионам россиян и смогли собрать пожертвования на сумму более 1,8 миллиарда рублей. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как волонтеры в Тюменской области раздавали пожилым людям и врачам местных больниц апельсины.