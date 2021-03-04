Фигуранта дела Арашуковых отпустили из СИЗО под домашний арест

Москва, 4 марта. Экс-директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева отправили под домашний арест. Решение об этом вынес Мосгорсуд.

Об изменении меры пресечения для Хашукаева суд попросило следствие. Он был арестован более двух лет назад по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Оба Арашукова уже более двух лет находятся в СИЗО.

Хашукаев обвиняется по статье УК РФ «Присвоение или растрата». Рауф Арашуков обвиняется в ложном доносе и превышении полномочий. По данным следствия, Арашуков-старший возглавлял преступное сообщество.

Согласно материалам дела, отец и сын организовали убийства зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Оба не признают вину. Арашукова-младшего задержали на заседании Совета Федерации. В СИЗО он пробудет до 24 апреля 2021 года.