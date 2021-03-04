Россияне назвали звезд, которых считают настоящими женщинами

Москва, 4 марта. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал у россиян, кого из знаменитостей и публичных персон они считают настоящими женщинами.

Рейтинг возглавила Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, за нее свои голоса отдали 6% респондентов. На втором месте оказалась украинская певица София Ротару, получившая 3% голосов. Столько же набрала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В ходе опроса у россиян уточнили, какими качествами, по их мнению, должна обладать настоящая женщина. Так, 32% отметили, что представительницы прекрасного пола должны беречь семейный очаг. По мнению 21% респондентов, настоящая женщина занимается воспитанием детей.

Возглавившая рейтинг Алла Пугачева в этом году отметит 72-й день рождения. Многие поклонники говорят, что она очень хорошо выглядит для своего возраста, но недавно певицу сравнили с мумией.