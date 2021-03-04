Жителям Кемерова мешает строительство культурного кластера

Кемерово, 4 марта. Строительство культурного кластера доставило ряд проблем жителям Кемерова. Горожане пожаловались на забитые машинами рабочих дворы, которые находятся по соседству со стройкой.

Жительница одного из домов по улице Ворошилова рассказала порталу «Сибдепо», что с неудобствами жители домов около стройки борются уже с прошлого года. По ее словам, горожане страдали от выхлопных газов большегрузов, ночами стоявших у мединститута на подъезде к стройке, а также от круглосуточного грохота и смердящей теплотрассы.

«И, наконец, автомобили рабочих. Заммэра нам сказал, что это не его зона ответственности. Губернатор вряд ли нам чем поможет. Прокуратура нас отфутболила в администрацию. В общем, замкнутый круг, как обычно», — сообщила женщина.

Добавим, что кемеровчане жалуются на строительство кластера не впервые. Ранее претензии предъявляли жители бульвара Строителей, где строится театрально-образовательный и музейный комплекс.

Ранее жители Кемерова были обеспокоены ухудшением экологической ситуации. Повышенная предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ была отмечена в городе в феврале.