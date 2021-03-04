Захарова назвала санкции ЕС против России ничтожными

Москва, 4 марта. Санкции Евросоюза против России ничтожны с правовой точки зрения. Россия не оставит их без соразмерного ответа.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия ответит на ограничения, введенные Евросоюзом из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Как отметили ранее в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний, блогер Алексей Навальный много раз нарушал правила условного срока, в том числе до лечения в Берлине. Минимум шесть раз блогер пропустил регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции, хотя был обязан отмечаться в установленные даты. В связи с этим ФСИН обратилась в суд с требованием заменить условный срок Навального на реальный. Период лечения блогера в Германии не учитывался.