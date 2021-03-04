Наджиев рассказал о победе, которую Началова одержала над Кристиной Агилерой

Москва, 4 марта. Подробности знакомства начинающей российской певицы Юлии Началовой и будущей американской поп-дивы Кристины Агилеры рассказал исполнитель Игорь Наджиев.

Знакомство артисток произошло в Румынии в 1997 году на музыкальном конкурсе «Золотой олень». Тогда американская певица проиграла Началовой в вокальном конкурсе. Наджиев лично был свидетелем этого триумфа.

«Юля делала первые шаги в Румынии, на фестивале «Золотой олень», а Кристина восхищалась ей. Она не верила, что Юля — русская певица. В этом конкурсе также принимала участие дочь Джеймса Брауна. Две американки были в шоке от Юлиного голоса, от того, как она профессионально пела», — рассказал исполнитель в интервью изданию «Слово и Дело».

Началова шокировала всех участников фестиваля своими вокальными данными, поскольку с легкостью смогла повторить легендарный хит Уитни Хьюстон. Наджиев подчеркнул, что талант покойной артистки признали сначала на Западе, а уже потом на родине.

«Сколько прошло времени, уже даже Юлечки нет, а все-таки был этот человек, и могли тогда поддержать ее в России, дать толчок. И она поехала бы на Евровидение, и даже раньше заявила бы о себе», — уверен артист.

Благодаря музыкальным конкурсам в последние годы у неизвестных, но талантливых артистов появился шанс заявить о себе. Наджиев уверен, что в России необходимо активнее развивать талант у музыкантов, чтобы они не ушли в забвение.

Любимица российских слушателей, певица Юлия Началова умерла в марте 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. В честь сорокалетия, которое певица должна была отмечать в 2021 году, на Первом канале вышел фильм «Подлинная история Юлии Началовой». Картина вызвала восторг у поклонников артистки, но совершенно не понравилась ее первому мужу, музыканту Дмитрию Ланскому.