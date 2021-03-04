Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2021 году

Москва, 4 марта. Предварительные итоги выбора предметов участниками ЕГЭ 2021 года подвели в Рособрнадзоре. Наиболее популярным оказался экзамен по биологии.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги по выбору предметов, исходя из заявлений, которые участники ЕГЭ подали 1 февраля. В этом году выпускники, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать только экзамен по русскому языку и математике. Людям, планирующим поступать в вузы, необходимо сдать ЕГЭ.

Сдавать экзамены в этом году будут примерно 795 тыс. молодых людей, сообщили ФАН в Рособрнадзоре. Практически такое же количество заявок подали в 2020 году. В этом году биологию выбрали 153 тыс. человек. Так она впервые оказалась популярнее физики, которую намерены сдавать 151 тыс. участников. Также набирает популярность экзамен по информатике, который выбрали примерно 116 тыс. человек. Более 106 тыс. участников отдали предпочтение ЕГЭ по химии, а 62 тыс. собираются сдавать литературу.

До этого сообщалось, что российские выпускники школ начнут сдавать ЕГЭ в текущем году с 31 мая. Первыми в очереди стоят экзамены по химии, географии и литературе.