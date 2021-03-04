«Конец войне»: Журавко иронично оценил отмену перевода часов на Украине

Киев, 4 марта. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко с сарказмом отреагировал на новость об отмене перевода часов в стране.

Как отметил экс-нардеп, из-за законопроекта Рады, которым отменяется посезонный перевод стрелок часов, Украина может остаться на «зимнем» времени. Автором предложения стал зампредседателя Рады Руслан Стефанчук. Он верит, что закон «обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины», так как в Крыму установлено время России.

«Вот так — стрелки часов оставим на зимнем времени и конец войне. Учитесь, как надо побеждать в войнах! Остановил стрелки часов и победил!» — иронизирует Журавко на странице «ВКонтакте».

Бывший парламентарий посоветовал задуматься о последствиях такого решения властей Киева и назвал депутатов Рады «неадекватными».

Ранее Журавко заявил, что многие моменты, происходящие на Украине, складываются воедино и показывают приближение войны на Донбассе.