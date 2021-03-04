Мощное землетрясение зафиксировано у берегов Новой Зеландии

Веллингтон, 4 марта. Землетрясение в 7,3 балла по шкале Рихтера зафиксировано у берегов Новой Зеландии, власти объявили угрозу цунами, сообщили сейсмологи.

Эпицентр подземных толчков расположился в 238 километрах к северо-востоку от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Еще одно разрушительное землетрясение произошло в центральной Греции, сообщало Федеральное агентство новостей. Толчки спровоцировали раскачку зданий, некоторые местные жители были вынуждены выйти на улицы.