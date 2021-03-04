Мосгорсуд оправдал врача Мисюрину после трех лет судебных тяжб

Москва, 4 марта. Мосгорсуд оправдал врача-гематолога Елену Мисюрину после трехлетнего судебного процесса, в рамках которого ее обвиняли в смерти пациента.

Напомним, три года назад Черемушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам лишения свободы. По мнению следствия, во время проведения биопсии костного мозга в 2013 году доктор нарушила «методику, тактику и технику выполнения» процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента. Через несколько дней больной скончался.

Ситуация произвела общественный резонанс — за врача вступились не только коллеги, но также политики и общественные деятели.

В четверг приговор суда был отменен, а уголовное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления. Мосгорсуд постановил вернуть дело в прокуратуру для устранения недостатков.