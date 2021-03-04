Суд признал законным штраф Соболь за нарушение порядка проведения массовой акции

Москва, 4 марта. Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского районного суда о штрафе в отношении юриста ФБК (иноагент) Любови Соболь.

Дворец правосудия признал законным решение районного суда, который оштрафовал на 250 тыс. рублей Соболь. Юриста осудили за повторное нарушение порядка проведения акции.

Ранее сообщалось, что сотрудница ФБК обвинялась в нарушении санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). По версии следствия, в период с 18 по 23 января ряд лиц распространял в соцсетях призывы к участию в незаконной акции в поддержку Алексея Навального, из-за чего на Пушкинскую площадь приехали люди, обязанные оставаться на домашней изоляции.