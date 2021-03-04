Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Армия Мозамбика ликвидировала шесть боевиков на севере страны

Армия Мозамбика ликвидировала шесть боевиков на севере страны

Мапуту, 4 марта. В течение недели силы обороны и безопасности Мозамбика ликвидировали шесть радикальных исламистов в провинции Кабу-Делгаду.

Активные бои начались в прошлый четверг, 25 февраля. Группа из примерно 20 террористов напала на деревню Лунеке и убила четырех мирных жителей. На место происшествия с большим опозданием прибыли правоохранители и солдаты. Бандгруппа к тому времени скрылась в джунглях. Военнослужащие устроили погоню и уничтожили четырех боевиков.

Однако основной части террористов удалось уйти. А за потерянных соратников они решили отомстить. Боевики повторно напали на Лунеке и провели там карательную акцию. В поселении были сожжены несколько домов.

Мозамбикские силовики вновь заняли населенный пункт и уничтожили еще двух радикалов. Но местные жители, опасаясь новых атак, массово покидают родную деревню. Они надеются укрыться от банд в городе Нангаде, столице одноименного района.

Армия Мозамбика ликвидировала шесть боевиков на севере страны

Нападению боевиков также подверглась деревня Митопе. Террористы обезглавили всех местных мужчин, еще шесть человек похитили.

Кроме того, радикалы заблокировали дорогу между районами Муэда в Нангаде. Они установили баррикады и начали нападать на крестьян, которые работают на полях на границе двух регионов. Блокпост террористов также ставит под угрозу снабжение продовольствием жителей города Нангаде.

Провинция Кабу-Делгаду страдает от атак боевиков с 2017 года. Радикальные исламисты за это время убили уже больше двух тысяч человек. Бесчинства банд привели страну к гуманитарному кризису, который обостряется стихийными бедствиями и пандемией COVID-19. Количество внутренне перемещенных лиц уже достигло отметки в 670 тысяч. Всего около 1,3 миллиона жителей Мозамбика нуждаются в помощи.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Япония выделила средства нескольким фондам ООН, но их недостаточно для поддержки всех пострадавших.

Новости партнеров