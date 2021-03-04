Армия Мозамбика ликвидировала шесть боевиков на севере страны

Мапуту, 4 марта. В течение недели силы обороны и безопасности Мозамбика ликвидировали шесть радикальных исламистов в провинции Кабу-Делгаду.

Активные бои начались в прошлый четверг, 25 февраля. Группа из примерно 20 террористов напала на деревню Лунеке и убила четырех мирных жителей. На место происшествия с большим опозданием прибыли правоохранители и солдаты. Бандгруппа к тому времени скрылась в джунглях. Военнослужащие устроили погоню и уничтожили четырех боевиков.

Однако основной части террористов удалось уйти. А за потерянных соратников они решили отомстить. Боевики повторно напали на Лунеке и провели там карательную акцию. В поселении были сожжены несколько домов.



Мозамбикские силовики вновь заняли населенный пункт и уничтожили еще двух радикалов. Но местные жители, опасаясь новых атак, массово покидают родную деревню. Они надеются укрыться от банд в городе Нангаде, столице одноименного района.

Нападению боевиков также подверглась деревня Митопе. Террористы обезглавили всех местных мужчин, еще шесть человек похитили.

Кроме того, радикалы заблокировали дорогу между районами Муэда в Нангаде. Они установили баррикады и начали нападать на крестьян, которые работают на полях на границе двух регионов. Блокпост террористов также ставит под угрозу снабжение продовольствием жителей города Нангаде.

Провинция Кабу-Делгаду страдает от атак боевиков с 2017 года. Радикальные исламисты за это время убили уже больше двух тысяч человек. Бесчинства банд привели страну к гуманитарному кризису, который обостряется стихийными бедствиями и пандемией COVID-19. Количество внутренне перемещенных лиц уже достигло отметки в 670 тысяч. Всего около 1,3 миллиона жителей Мозамбика нуждаются в помощи.

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что Япония выделила средства нескольким фондам ООН, но их недостаточно для поддержки всех пострадавших.