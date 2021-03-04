Индекс продовольственных цен ФАО в феврале вырос на 2,4%

Москва, 4 марта. Мировые цены на продукты питания растут девять месяцев подряд, за февраль индекс продовольственных цен ФАО вырос на 2,4% по сравнению с январем.

Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Индекс цен на растительные масла увеличился на 6,2%, на сахар — на 6,4%. Также выросла средняя стоимость зерновых (+1,2%), мяса (0,6%) и молочных продуктов (+1,7%).

По предварительному прогнозу ФАО, в 2021 году мировое производство пшеницы, скорее всего, достигнет нового рекорда в 780 млн тонн. Организация объясняет это восстановлением производства зерновых в Евросоюзе.

Индекс продовольственных цен ФАО представляет собой средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных групп продуктов питания: зерновые, мясо, молочная продукция, растительное масло и сахар.

Согласно рейтингу продовольственной безопасности The Economist Intelligence Unit, Россия находится на 24 месте из 113 стран. За год страна поднялась в списке на 18 позиций.