Пособнику террористов «Джебхат ан-Нусры» вынесли приговор в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 марта. Пособник боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 получил 11 лет лишения свободы за содействие преступной деятельности.

Давранбек Косимов был задержан сотрудниками петербургского УФСБ. По данным ведомства, он занимался финансированием террористической деятельности, а также вербовал новых сторонников «Джебхат ан-Нусры».

Приговор Косимову вынесла выездная коллегия 2-го Западного окружного военного суда. Он получил 11 лет лишения свободы, из которых 3 года отбывания наказания в тюрьме и 8 лет отбывания наказания в колонии строгого режима.

1 Организация запрещена на территории РФ.